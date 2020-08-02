Ксения Собчак решила напомнить своим подписчикам о том, что опасность коронавируса никуда не делась и следует носить маски.

Как пример правильного поведения, телеведущая выложила в инстаграме фотографию, где она и Константин Богомолов в масках.

Казалось бы, абсолютно рядовое событие и даже не событие вообще. Но два момента сильно возмутили пользователей сети.

Маски, одетые на Собчак и Богомолове, выглядят очень странно. Они сделаны из марли или подобного материала и совершенно сетчатые и реденькие.

Что и не преминули отметить зоркие фолловеры

«Такие марлевые маски ни вас ни других не защищают… вирус пролетает как через открытое окно».

Кроме того, телеведущая крайне сомнительно пошутила.

«Коронавирус никуда не ушел, но все почему-то об этом забыли. Кто-то остроумно пошутил: Он (коронавирус) как карьера Валерия Леонтьева, вроде еще не закончилась, но всем уже пофиг. И это неправильно!»

Подобный юмор многим показался оскорбительным.

«Леонтьева зачем обижать?», «Валерий Яковлевич, чем не угодил? Посмотрим на Вашу карьеру? в 70».

А еще пользователей сети удивило, что Ксения, которая ранее выкладывала фотографии без масок, причем и на массовых мероприятиях, вдруг подняла тему «правильного» поведения.

«Чтобы в сентябре не было второй волны (а опыт Европы показывает что все к этому идет) нужно ходить в масках! Это единственный способ обезопасить других людей, ведь вы можете даже не знать что, являетесь переносчиком!». — написала Собчак.

Ей ответили: