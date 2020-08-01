Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На сына Бари Алибасова подали иск на 3 миллиона рублей за драку 

Аргументы Недели 19 минут назад
На сына Алибасова подали иск на 3 миллиона за драку
Фото: globallookpress.com
Сыну шоумена Бари Алибасова грозит реальный срок за избиение экс-продюсера группы "На-На". Потасовка с Андреем Назаровым случилась в процессе съемок передачи для телевидения.
Андрей Назаров говорит, что получил серьезные травмы и теперь хочет добиться справедливости. Алибасову-младшему грозит дело по статье "Причинение легкого вреда здоровью". Максимальное наказание составляет до трех месяцев в изоляторе или же штраф в 80 тысяч рублей. Но бывший директор считает, что такого наказания будет недостаточно, поэтому также подал гражданский иск на три миллиона рублей.
После того, как Бари Бариевич приложил Назарова об стол головой, у того образовалось сильнейшее рассечение мышечной ткани, его госпитализировали в Боткинскую больницу, где полтора часа накладывали швы на лоб, рассказал первый солист "На-На" Валерий Юрин.
Бари на это утверждает, что оборонялся, первым никого не атаковал и более того — у него на руках видеодоказательства вины Назарова и Юрина, воровавших ценности и спаивавших Бари Алибасова ради собственной выгоды.
Видео дня. В названии выставки "Эскимосы и Гренландия" откажутся от слова "эскимос"
Аргументы Недели: последние новости
Леонид Якубович празднует юбилей - 75-летие Леонид Якубович празднует юбилей - 75-летие Актер Сергей Гармаш об уходе из «Современника»: «идет расправа над людьми, отдавшими театру десятилетия жизни». Актер Сергей Гармаш об уходе из «Современника»: «идет расправа над людьми, отдавшими театру десятилетия жизни». Оскандалившаяся в России Тодоренко решила поработать на Украине Оскандалившаяся в России Тодоренко решила поработать на Украине
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Андрей Назаров , Валерий Юрин , Бари Алибасов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонская предложила ввести спецназ в Феодосию
Поклонская предложила ввести спецназ в Феодосию
Лукашенко обвинил Россию в попытке спрятать «хвост»
Лукашенко обвинил Россию в попытке спрятать «хвост»
«Журналистам надо хайп словить»: адвокат Михаила Ефремова
«Журналистам надо хайп словить»: адвокат Михаила Ефремова
Юрий Розум госпитализирован
Юрий Розум госпитализирован
Видео
Опубликовано видео последствий ДТП в Крыму
00:25
Опубликовано видео последствий ДТП в Крыму
Водитель BlaBlaCar выкинул на дороге мать с детьми и попал на видео
00:54
Водитель BlaBlaCar выкинул на дороге мать с детьми и попал на видео
Морская выдра спаслась от косаток на лодке и попала на видео
01:00
Морская выдра спаслась от косаток на лодке и попала на видео
Взрыв автозаправки в российском регионе попал на видео
00:12
Взрыв автозаправки в российском регионе попал на видео
Бензовоз протаранил самолет и попал на видео
00:16
Бензовоз протаранил самолет и попал на видео
Опубликовано видео сопровождения самолетов-разведчиков США
00:35
Опубликовано видео сопровождения самолетов-разведчиков США
Армия Войска
Лариса Удовиченко попала в больницу
03:17
Лариса Удовиченко попала в больницу
Шоу-бизнес Другое
«Это пятно он никогда не смоет»
00:15
«Это пятно он никогда не смоет»
Общество
Депардье грозит уголовное дело за изнасилование
03:32
Депардье грозит уголовное дело за изнасилование
Шоу-бизнес
Охлобыстин рассказал о загипнотизированном Ефремове
00:12
Охлобыстин рассказал о загипнотизированном Ефремове
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение