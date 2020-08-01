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«Журналистам надо хайп словить»: адвокат Михаила Ефремова 

Ирина Лебедева 44 минуты назад
«Журналистам надо хайп словить»: адвокат Михаила Ефремова
Фото: РИА Новости
Эльман Пашаев категорически отверг обвинения в том, что он оказывает на Михаила Ефремова «гипнотическое воздействие».

«Я на него оказываю сильное давление? А что, Ефремов — ребенок? Я ни в коем случае не могу и не имею права оказывать на него давление. Если бы он был не согласен с моей позицией, он бы мне сказал. Я же с ним все-таки все обсуждаю!» — сказал он 360tv.ru.

Он также предложил всем советчикам, которые подсказывают актеру, как следует себя вести в данной ситуации, меньше говорить, а взять и оказать реальную помощь.

«Если каждый суслик хочет навязывать ему свои услуги, я не против. Кто хочет — вперед. Не надо говорить — надо делать».

Пашаев также отметил, что не верит журналистам, написавшим, что Иван Охлобыстин назвал его коварным «гипнотизером».

«Журналисты же красавчики, им надо хайп словить. Это все их фантазии. Я не верю, что Иван Охлобыстин, разумный, грамотный, порядочный мужик, мог такое сказать. Я сам слушаю его выступления, это вообще мой любимый актер».

Как ранее писал «Рамблер», Михаил Ефремов сначала признал свою вину в аварии, а затем отказался от своих слов.
Адвокат артиста Эльман Пашаев настаивает на том, что за рулем автомобиля находился не Ефремов, а его раскаяние после случившегося означает лишь признание того факта, что ему принадлежит участвовавшая в ДТП машина.
Видео дня. В названии выставки "Эскимосы и Гренландия" откажутся от слова "эскимос"
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Иван Охлобыстин , Телеканал "360° Подмосковье"
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