Собчак вновь заподозрили в беременности 

«Ледниковый период» открыл новый сезон. Его участники начали тренироваться, осваивать свою программу.
Показать свое мастерство на льду решили многие звезды, в их числе — Ольга Бузова, Владимир Маркони, Регина Тодоренко, Влад Топалов.
Предварительно выступать собиралась и Ксения Собчак, однако в последний момент она отказалась, сославшись на «изменившиеся обстоятельства», -пишет Экспресс Газета.
Пользователи сети сделали предположение, что «изменившиеся планы» подразумевают беременность телеведущей. Впрочем, подобные подозрения возникают у фолловеров уже не в первый раз.
Сама Собчак свой отказ никак не прокомментировала.
Как ранее писал «Рамблер», журналистка Ксения Собчак назвала идиотами 80 процентов российских вкладчиков, хранящих сбережения в российской валюте.