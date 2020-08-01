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Собчак вновь заподозрили в беременности 

Ирина Лебедева 24 минуты назад
Собчак вновь заподозрили в беременности
Фото: РИА Новости
«Ледниковый период» открыл новый сезон. Его участники начали тренироваться, осваивать свою программу.
Показать свое мастерство на льду решили многие звезды, в их числе — Ольга Бузова, Владимир Маркони, Регина Тодоренко, Влад Топалов.
Предварительно выступать собиралась и Ксения Собчак, однако в последний момент она отказалась, сославшись на «изменившиеся обстоятельства», -пишет Экспресс Газета.
Пользователи сети сделали предположение, что «изменившиеся планы» подразумевают беременность телеведущей. Впрочем, подобные подозрения возникают у фолловеров уже не в первый раз.
Сама Собчак свой отказ никак не прокомментировала.
Как ранее писал «Рамблер», журналистка Ксения Собчак назвала идиотами 80 процентов российских вкладчиков, хранящих сбережения в российской валюте.
Видео дня. В названии выставки "Эскимосы и Гренландия" откажутся от слова "эскимос"
Шоу-бизнес , Влад Топалов , Ксения Собчак , Регина Тодоренко , Ольга Бузова , Владимир Маркони
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