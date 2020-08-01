Собчак вновь заподозрили в беременности 

«Ледниковый период» открыл новый сезон. Его участники начали тренироваться, осваивать свою программу.

Предварительно выступать собиралась и Ксения Собчак , однако в последний момент она отказалась, сославшись на «изменившиеся обстоятельства», - пишет Экспресс Газета.

Пользователи сети сделали предположение, что «изменившиеся планы» подразумевают беременность телеведущей. Впрочем, подобные подозрения возникают у фолловеров уже не в первый раз.

Сама Собчак свой отказ никак не прокомментировала.