Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Что за глупости?» Удовиченко опровергла слухи о госпитализации 

Ирина Лебедева 21 минуту назад
Удовиченко сделала заявление о госпитализации
Фото: РИА Новости
Многие средства массовой информации сообщили о том, что народная артистка России Лариса Удовиченко госпитализирована с травмой тазобедренного сустава.
Как оказалось, это всего лишь слухи — об этом журналистам 5 Канала сказала сама звезда.

«Какая госпитализация? Я дома! Все в порядке! Что за глупости?», — возмутилась Удовиченко.

И добавила, что вообще в последнее время за помощью к медикам ей не доводилось обращаться.
Ларису Удовиченко зрители знают и любят по фильмам Мэри Поппинс, до свидания!», «Место встречи изменить нельзя», «Мертвые души» и многим другим.
Как ранее писал «Рамблер», Станислав Садальский в инстаграме посвятил страничку своей коллеге Ларисе Удовиченко.
Актер выложил коллаж из архивных фотографий и написал большой пост, в котором с огорчением отметил, что Лариса не общается с ним уже 15 лет.
Шоу-бизнес , Станислав Садальский , Лариса Удовиченко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Якубович прояснил уход с «Поля чудес»
Якубович прояснил уход с «Поля чудес»
Умерла Оксана Воронина
Умерла Оксана Воронина
Соседи подглядели за Заворотнюк и раскрыли подробности
Соседи подглядели за Заворотнюк и раскрыли подробности
Раскрыта реакция Путина на задержание россиян в Минске
Раскрыта реакция Путина на задержание россиян в Минске
Видео
Опубликовано видео последствий ДТП в Крыму
00:25
Опубликовано видео последствий ДТП в Крыму
Водитель BlaBlaCar выкинул на дороге мать с детьми и попал на видео
00:54
Водитель BlaBlaCar выкинул на дороге мать с детьми и попал на видео
Морская выдра спаслась от косаток на лодке и попала на видео
01:00
Морская выдра спаслась от косаток на лодке и попала на видео
Взрыв автозаправки в российском регионе попал на видео
00:12
Взрыв автозаправки в российском регионе попал на видео
Бензовоз протаранил самолет и попал на видео
00:16
Бензовоз протаранил самолет и попал на видео
Опубликовано видео сопровождения самолетов-разведчиков США
00:35
Опубликовано видео сопровождения самолетов-разведчиков США
Армия Войска
Лариса Удовиченко попала в больницу
03:17
Лариса Удовиченко попала в больницу
Шоу-бизнес Другое
Армения обвинила Турцию в конфликте с Азербайджаном
01:06
Армения обвинила Турцию в конфликте с Азербайджаном
В мире
Решена судьба разбившего машину ФСО солдата
00:17
Решена судьба разбившего машину ФСО солдата
Общество
«Людей задержали, чтобы шантажировать Россию»
01:06
«Людей задержали, чтобы шантажировать Россию»
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение