Удовиченко сделала заявление о госпитализации

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Многие средства массовой информации сообщили о том, что народная артистка России Лариса Удовиченко госпитализирована с травмой тазобедренного сустава.

Как оказалось, это всего лишь слухи — об этом журналистам 5 Канала сказала сама звезда.

«Какая госпитализация? Я дома! Все в порядке! Что за глупости?», — возмутилась Удовиченко.

И добавила, что вообще в последнее время за помощью к медикам ей не доводилось обращаться.

Ларису Удовиченко зрители знают и любят по фильмам Мэри Поппинс, до свидания!», «Место встречи изменить нельзя», «Мертвые души» и многим другим.

Актер выложил коллаж из архивных фотографий и написал большой пост, в котором с огорчением отметил, что Лариса не общается с ним уже 15 лет.