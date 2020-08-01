Депардье грозит уголовное дело за изнасилование

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Во Франции могут возобновить дело о домогательствах против Депардье 

News.ru и ещё 4 2 часа назад
Французская прокуратура направила запрос в суд с просьбой разрешить возобновление расследования дела о домогательствах в отношении актёра Жерара Депардье.
Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник в надзорном ведомстве. Запрос был отправлен 31 июля после того, как актриса, написавшая заявление на Депардье в 2018 году, вновь обратилась в правоохранительные органы. Информагентство отмечает, что гражданский иск от актрисы фактически безальтернативно означает возобновление расследования.
Молодая артистка, имя которой не называлось, в августе 2018 года обратилась к прокурору города Экс-ан-Прованс. Она утверждала, что Депардье домогался её во время неформальной репетиции пьесы дома у актёра. По её словам, имели места два эпизода с приставаниями — 6 и 13 августа. Следователи много раз допросили актёра, провели ряд проверок и в итоге не нашли оснований для предъявления обвинений. В июне 2019 года расследование прекратили.
Ранее NEWS.ru писал, что Депардье, который является гражданином России, может рассчитывать на отсрочку по уплате налогов. Актёр зарегистрировался в РФ как индивидуальный предприниматель в сфере культуры и искусства и в таком качестве был признан пострадавшим от пандемии коронавируса.
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Шоу-бизнес , Видео , Жерар Депардье , МВД , Франция
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