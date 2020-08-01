«Шансов у них нет!» Менеджер Алибасова об иске 

Бывший директор группы «На-На» Андрей Назаров подал в суд на Бари Алибасова-младшего.

Назаров требует с Бари три миллиона рублей за травмы, полученные им во время драки, случившейся прямо на телешоу.

По мнению Горжанкина, хотя драка и была, но выглядело все совсем по-другому. Назаров напал на Алибасова первым, причем не один.

«Была съемка программы на «Первом канале» И во время этой программы на Бари-младшего вдвоем напали Назаров и Юрин. И при том первые и вдвоем. И, естественно, имеются записи того, как это все в студии происходило.

Но когда произошла потасовка, то их уже было трое. И к этой потасовке присоединилась охрана, плюс присоединились зрители из зала. Там такая возникла массовая драка, я полагаю, человек семь-восемь», — рассказал Вадим.

Что касается травм, то их Назаров получил, по словам Вадима, в суете общей потасовки.

И то, что Алибасов-младший не имеет к ним отношения, якобы видно на записи из студии.

«Мы уже посмотрели это видео, и явно видно, что это не дело рук Бари-младшего, просто они сами в этой потасовке упали и ударились, может быть, об стол или о какой-то твердый предмет. Так что мы очень скептически относимся к их иску. И уверены, что шансов у них нет».

Как ранее писал «Рамблер», в июне средства массовой информации сообщили, что Алибасов-старший был госпитализирован в психиатрическую больницу в связи с нестабильным состоянием на фоне принимаемых препаратов.

В первой половине июля его сын это подтвердил.