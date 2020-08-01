Он считает, что адвокат Эльман Пашаев просто гипнотически воздействует на расшатанную психику артиста, — рассказывает 5 канал.

«Миша загипнотизирован. Он слушает адвоката, но, по-моему, ничего не понимает, что касается его дела. Когда начинаешь за жизнь говорить — он адекватный, когда приходим к этому разговору замыкается и все. Тупик сознания!», — огорчился актер.

Охлобыстин отметил, что Ефремов постоянно казнит себя за содеянное, и искренне хочет искупить свою вину, отправившись за решетку.

«Он уверен, что его осудят, он с этим согласен, он этого хочет. У него синдром Раскольникова».

Звезда «Интернов» считает, что в тюрьме Ефремов долго не потянет. Он либо погибнет от обострения астмы либо от алкоголя — поскольку сокамерники обязательно будут предлагать спиртное.

«Я бы ему на ногу железную байду какую-нибудь повесил, чтобы он — из дома в театр, из театра в дом. Прям на все эти пять-шесть лет, а может и на десять!», — сказал Охлобыстин.

Как ранее сообщал «Рамблер», Иван Охлобыстин заявил, что из репертуара театра «Современник» пропадет спектакль «Анархия», в котором одну из основных ролей играл Михаил Ефремов.