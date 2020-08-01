Раскрыта правда о разводе Пугачевой и Галкина

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Директор Пугачевой рассказала о семейной жизни певицы 

Ирина Лебедева и ещё 1 25 минут назад
В последние время в социальных сетях и ряде СМИ активно обсуждают якобы предстоящий развод Аллы Пугачевой и Максима Галкина.
Елена Чупракова, концертный директор Примадонны, решила внести ясность и дала журналистом комментарий по поводу данных слухов.
Елена была категорична: в семье звезд не происходит никаких катаклизмов. У Аллы и Максима все хорошо.

«Ничего такого не было и нет», — цитирует слова Чупраковой портал Slovodel.com.

Такого же мнения придерживается ясновидящий Виктор Богданов.
Он уверен, что Пугачеву и Галкина ждет стабильная, тихая семейная жизнь.
И пусть их союз основан не на страстной любви, а на взаимной договоренности, но супруги относятся друг к другу дружески и с симпатией, и их все устраивает.
Так что слухи о разводе — всего лишь пиар-ход, призванный подогреть интерес к звездным персонам.
Как ранее писал «Рамблер», Генеральный директор компании «Ру-Концерт» сообщил, какие гонорары получала Примадонна за выступления на корпоративах.
Она — очень высокооплачиваемая артистка. Некоторое время тому назад Алле Борисовне за выступление на закрытой вечеринке платили по 300-350 тысяч евро (почти 30 миллионов рублей).
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Шоу-бизнес , Видео , Виктор Богданов , Максим Галкин , Алла Пугачева
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