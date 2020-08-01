Раскрыта правда о разводе Пугачевой и Галкина

Максима Галкина. В последние время в социальных сетях и ряде СМИ активно обсуждают якобы предстоящий развод Аллы Пугачевой

Елена Чупракова, концертный директор Примадонны, решила внести ясность и дала журналистом комментарий по поводу данных слухов.

Елена была категорична: в семье звезд не происходит никаких катаклизмов. У Аллы и Максима все хорошо.

«Ничего такого не было и нет», — цитирует слова Чупраковой портал Slovodel.com.

Такого же мнения придерживается ясновидящий Виктор Богданов

Он уверен, что Пугачеву и Галкина ждет стабильная, тихая семейная жизнь.

И пусть их союз основан не на страстной любви, а на взаимной договоренности, но супруги относятся друг к другу дружески и с симпатией, и их все устраивает.

Так что слухи о разводе — всего лишь пиар-ход, призванный подогреть интерес к звездным персонам.

Как ранее писал «Рамблер», Генеральный директор компании «Ру-Концерт» сообщил, какие гонорары получала Примадонна за выступления на корпоративах.

Она — очень высокооплачиваемая артистка. Некоторое время тому назад Алле Борисовне за выступление на закрытой вечеринке платили по 300-350 тысяч евро (почти 30 миллионов рублей).