Ефремов оставил «Современник» без «Анархии»

По его словам, решение об этом принял режиссер «Анархии» Гарик Сукачёв , сообщают «Известия».

Спектакль про рок-группу, а в рок-группах не бывает вторых составов, — отметил Охлобыстин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Михаил Ефремов, обвиняемый в совершении смертельного ДТП, корит себя за произошедшее. Он надеется, что попадёт в колонию, заявил его коллега по творческому цеху Иван Охлобыстин. Он назвал крёстного своей старшей дочери совестливым человеком, который только и делает, что казнит себя.