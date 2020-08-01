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Охлобыстин рассказал об изменениях в «Современнике» без Ефремова 

News.ru и ещё 3 1 час назад
Ефремов оставил «Современник» без «Анархии»
Фото: РИА Новости
Актёр Иван Охлобыстин заявил, что из репертуара театра «Современник» пропадёт спектакль «Анархия», в котором одну из основных ролей играл Михаил Ефремов.
По его словам, решение об этом принял режиссер «Анархии» Гарик Сукачёв, сообщают «Известия».

Спектакль про рок-группу, а в рок-группах не бывает вторых составов, — отметил Охлобыстин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Михаил Ефремов, обвиняемый в совершении смертельного ДТП, корит себя за произошедшее. Он надеется, что попадёт в колонию, заявил его коллега по творческому цеху Иван Охлобыстин. Он назвал крёстного своей старшей дочери совестливым человеком, который только и делает, что казнит себя.
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Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Иван Охлобыстин , Гарик Сукачев , газета "Известия"
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