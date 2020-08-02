Little Big стала рекордсменом «Евровидения»

Российскую группу Little Big назвали рекордсменом «Евровидения» за всю историю конкурса. С момента публикации их песни Uno, с которой они должны были выступить в этом году, клип набрал 137 млн просмотров, сообщает «РГ».

«При этом эта цифра продолжает расти, и до конца года она может дойти до 150 млн», — отмечается на сайте «Евровидения».

Предыдущий рекорд установила израильская певица Нетта. У ее видео Toy («Игрушка») было «лишь» 134 млн просмотров.

В этом году конкурс отменили из-за пандемии коронавируса. Это также произошло впервые за все время существования «Евровидения».