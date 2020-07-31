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Директор Пугачевой высказалась о ее разводе с Галкиным 

Вероника Полынина 1 час назад
Директор Пугачевой ответила на слухи о ее разводе с Галкиным
Фото: РИА Новости
Концертный директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова прокомментировала слухи о расставании примадонны с Максимом Галкиным.

«Ничего такого не было и нет», — заявила она изданию Daily Storm.

Анонимные источники в шоу-бизнесе соглашаются, что новость о расставании Пугачевой и Галкина являются «не более, чем фейком, подкрепленным коммерческой составляющей». По их мнению, знаменитостям выгодно постоянно подогревать интерес к своему союзу.
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Экстрасенс Виктор Богданов, в сою очередь, заявил изданию, что гороскоп Аллы Борисовны свидетельствует о том, что ей суждено быть с Максимом Галкиным до последнего дня.
При этом Богданов назвал брак Пугачевой и Галкина договорным союзом, устраивающим обе стороны.

«Им так удобно: там, где замешаны большие деньги, популярность и хайп, вряд ли есть место чувствам, даже если у людей общие дети. Это единственное, что делает их совместную жизнь по-настоящему привлекательной», — заявил экстрасенс.

Как сообщал «Рамблер», Алла Пугачева и Максим Галкин поженились в 2011 году. В 2013 году суррогатная мать родила им близнецов Лизу и Гарри. Для Галкина брак с Пугачевой стал первым, Пугачева же приносила клятву верности уже пятый раз.
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Шоу-бизнес , Максим Галкин , Алла Пугачева , Виктор Богданов
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