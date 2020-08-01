Хабенский полысел и начинает свой день с бутылки

Константин Хабенский с группой товарищей готовит в любимом театре Олега Табакова переворот. Актер метит в кресло руководителя. Но не все коллеги поддерживают его амбиции. Напряжение сказывается на артисте — он заметно похудел, полысел и пьет пиво по утрам.

Фотокорреспондент «Экспресс газеты» заснял Константина рано утром, выходящим из дома. Приличные люди в это время завтракают кашей, а наш герой купил бутылку пива и тут же осушил ее до дна.

Руслана Вороного

Руслана Вороного

Напомним, о том, что Константин Хабенский хочет занять место художественного руководителя в МХТ имени Чехова известно давно. Но только 10 июля на сборе труппы актер отважился в открытую выступить против нынешнего руководителям театра Сергея Женовача , ранее возглавлявшего Студию театрального искусства. Хабенский заявил, что худрук сделал из МХТ «старую машину» вместо «лайнера» и у него нет внятных планов и готовящихся кассовых премьер.

Между тем сразу же после смерти Олега Табакова актер уже пытался возглавить театр, но потерпел фиаско. Хабенский даже пробовал себя на этой должности, но его кандидатуру в итоге не утвердили, назначив Женовача. Говоря о своей карьерной неудачи артист тогда сетовал, что не все коллеги поддерживали его назначение, а с некоторыми он даже исполнил отношения.