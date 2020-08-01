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Константин Хабенский полысел и начинает свой день с бутылки пива 

Экспресс газета и ещё 1 10 минут назад
Хабенский полысел и начинает свой день с бутылки
Фото: ТАСС
Константин Хабенский с группой товарищей готовит в любимом театре Олега Табакова переворот. Актер метит в кресло руководителя. Но не все коллеги поддерживают его амбиции. Напряжение сказывается на артисте — он заметно похудел, полысел и пьет пиво по утрам.
Фотокорреспондент «Экспресс газеты» заснял Константина рано утром, выходящим из дома. Приличные люди в это время завтракают кашей, а наш герой купил бутылку пива и тут же осушил ее до дна.
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Напомним, о том, что Константин Хабенский хочет занять место художественного руководителя в МХТ имени Чехова известно давно. Но только 10 июля на сборе труппы актер отважился в открытую выступить против нынешнего руководителям театра Сергея Женовача, ранее возглавлявшего Студию театрального искусства. Хабенский заявил, что худрук сделал из МХТ «старую машину» вместо «лайнера» и у него нет внятных планов и готовящихся кассовых премьер.
Между тем сразу же после смерти Олега Табакова актер уже пытался возглавить театр, но потерпел фиаско. Хабенский даже пробовал себя на этой должности, но его кандидатуру в итоге не утвердили, назначив Женовача. Говоря о своей карьерной неудачи артист тогда сетовал, что не все коллеги поддерживали его назначение, а с некоторыми он даже исполнил отношения.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Константин Хабенский , Сергей Женовач , Олег Табаков
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