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Сын Алибасова обвинил Шукшиных в колдовстве против отца 

Ирина Лебедева 16 минут назад
Сын Алибасова сообщил о страшной находке
Фото: Instagram
Бари Алибасов-младший рассказал в инстаграме о том, что он нашел в кровати отца под матрасом куклу вуду.
Он уверен, что это дело рук супруги отца Лидии Федосеевой-Шукшиной.

«Во время подготовки отцовской квартиры к сдаче, гувернантка и PR-директор Вадим Горжанкин нашли под матрасом в отцовской спальне — это чудо. Отправил находку врачу биофизику …. И вуаля, фигурка халтурно, но заряжена на смерть и подложена около 2-х лет назад. Как раз после свадьбы отца и Шукшиной, когда они стали бы в случае отцовской смерти обладателями 62 500 000», — написал он в микроблоге.

Бари уверен, что болезни отца связаны с эти колдовским ритуалом. У куклы проткнуты голова и печень, а у старшего Алибасова как раз проблемы с головой и печенью… Он рассказал, что после всего лишь пары ночевок на этой кровати на него самого посыпались неприятности.

«Учитывая что, поспав 2 раза на этой кровати, я ненароком получил перелом ребра, трещину в тазе и нагноение в локте, всего за неделю и в нелепых ситуациях — отношусь к атаке серьезно».

Комментируя эту историю журналистам, сын продюсера отметил, что начинает подозревать, что «мужья Лидии Николаевны умирали не просто так». И вообще вся эта история с заключением брака с его отцом была проделана в корыстных целях.

«Мне нужно, чтобы папа стал вменяемым и срочно подал на развод. А чтобы это сделать, он просто должен прийти и сказать: «Хочу развестись». Но так как он выписывается из Кащенко, ему нужно будет пройти экспертизу по поводу его дееспособности. На данный момент он ее, естественно, не пройдет. Есть риск, что с ним что-то случится, и тогда я лишусь половины своего наследства», — приводит слова Бари журнал WomanHit.

Как ранее писал «Рамблер», Алибасов-младший обвинил жену отца актрису Лидию Федосееву-Шукшину, ее дочь Ольгу Шукшину, бывшего помощника отца Андрея Назарова и певца Валерия Юрина в покушении на жизнь Алибасова-старшего путем спаивания.
Комментарии 6
Шоу-бизнес , Вадим Горжанкин , Андрей Назаров , Валерий Юрин , Ольга Шукшина
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