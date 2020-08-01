Сын Алибасова сообщил о страшной находке

Бари Алибасов-младший рассказал в инстаграме о том, что он нашел в кровати отца под матрасом куклу вуду.

Он уверен, что это дело рук супруги отца Лидии Федосеевой-Шукшиной.

«Во время подготовки отцовской квартиры к сдаче, гувернантка и PR-директор Вадим Горжанкин нашли под матрасом в отцовской спальне — это чудо. Отправил находку врачу биофизику …. И вуаля, фигурка халтурно, но заряжена на смерть и подложена около 2-х лет назад. Как раз после свадьбы отца и Шукшиной, когда они стали бы в случае отцовской смерти обладателями 62 500 000», — написал он в микроблоге.

Бари уверен, что болезни отца связаны с эти колдовским ритуалом. У куклы проткнуты голова и печень, а у старшего Алибасова как раз проблемы с головой и печенью… Он рассказал, что после всего лишь пары ночевок на этой кровати на него самого посыпались неприятности.

«Учитывая что, поспав 2 раза на этой кровати, я ненароком получил перелом ребра, трещину в тазе и нагноение в локте, всего за неделю и в нелепых ситуациях — отношусь к атаке серьезно».

Комментируя эту историю журналистам, сын продюсера отметил, что начинает подозревать, что «мужья Лидии Николаевны умирали не просто так». И вообще вся эта история с заключением брака с его отцом была проделана в корыстных целях.