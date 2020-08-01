Сын Алибасова сообщил о страшной находке

«Во время подготовки отцовской квартиры к сдаче, гувернантка и PR-директор Вадим Горжанкин нашли под матрасом в отцовской спальне — это чудо. Отправил находку врачу биофизику …. И вуаля, фигурка халтурно, но заряжена на смерть и подложена около 2-х лет назад. Как раз после свадьбы отца и Шукшиной, когда они стали бы в случае отцовской смерти обладателями 62 500 000», — написал он в микроблоге.
«Учитывая что, поспав 2 раза на этой кровати, я ненароком получил перелом ребра, трещину в тазе и нагноение в локте, всего за неделю и в нелепых ситуациях — отношусь к атаке серьезно».
«Мне нужно, чтобы папа стал вменяемым и срочно подал на развод. А чтобы это сделать, он просто должен прийти и сказать: «Хочу развестись». Но так как он выписывается из Кащенко, ему нужно будет пройти экспертизу по поводу его дееспособности. На данный момент он ее, естественно, не пройдет. Есть риск, что с ним что-то случится, и тогда я лишусь половины своего наследства», — приводит слова Бари журнал WomanHit.