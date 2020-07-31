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Внешность Леди Гаги без макияжа удивила фанатов 

Lenta.ru 2 часа назад
Внешность Леди Гаги без макияжа удивила фанатов
Фото: Reuters
Популярная американская певица и актриса Леди Гага поделилась фотографией без косметики и удивила поклонников. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.
На размещенном селфи 34-летняя знаменитость позирует на улице в топе бежевого цвета. Она сфотографировалась без макияжа. В подписи к публикации Гага выразила свою благодарность поклонникам за поддержку ее нового альбома Chromatica. Пост набрал больше 1,5 миллиона лайков.
Фанаты оценили естественную красоту исполнительницы и написали об этом комментариях.

«Это сногсшибательная, свежая, естественная и прекрасная фотография тебя. Надеюсь, ты счастлива! Спасибо за все, что ты делаешь», «Прекрасная женщина. Прекрасный человек», «Выглядишь фантастически!» «Твоя естественная красота — волшебна. Спасибо за твою музыку!» — писали они.

Ранее в июле Леди Гага показала часы за сотни тысяч рублей на фото в бюстгальтере. Исполнительница снялась в голубом нижнем белье во дворе своего дома. Ее образ дополнили часы бренда Tudor стоимостью 256 тысяч рублей.
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Шоу-бизнес , Стефани Джерманотта
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