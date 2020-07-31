Внешность Леди Гаги без макияжа удивила фанатов 

Популярная американская певица и актриса Леди Гага поделилась фотографией без косметики и удивила поклонников. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном селфи 34-летняя знаменитость позирует на улице в топе бежевого цвета. Она сфотографировалась без макияжа. В подписи к публикации Гага выразила свою благодарность поклонникам за поддержку ее нового альбома Chromatica. Пост набрал больше 1,5 миллиона лайков.

Фанаты оценили естественную красоту исполнительницы и написали об этом комментариях.

«Это сногсшибательная, свежая, естественная и прекрасная фотография тебя. Надеюсь, ты счастлива! Спасибо за все, что ты делаешь», «Прекрасная женщина. Прекрасный человек», «Выглядишь фантастически!» «Твоя естественная красота — волшебна. Спасибо за твою музыку!» — писали они.

Ранее в июле Леди Гага показала часы за сотни тысяч рублей на фото в бюстгальтере. Исполнительница снялась в голубом нижнем белье во дворе своего дома. Ее образ дополнили часы бренда Tudor стоимостью 256 тысяч рублей.