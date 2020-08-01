Сын Ефремова отреагировал на уход Гармаша

«Это его выбор, о своих причинах этого ухода он сообщил в письме. Чего комментировать, когда все человек сам сказал. У любого человека есть право на свой взгляд на ситуацию. У меня он другой, у Сергей Леонидовича он такой. Я уважаю его решение, уважаю его выбор», — сказал он в комментарии радиостанции «Говорит Москва».