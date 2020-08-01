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Сын Ефремова отреагировал на уход Гармаша из «Современника» 

Деловая газета «Взгляд» 45 минут назад
Сын Ефремова отреагировал на уход Гармаша
Фото: ТАСС
Актер театра «Современник», сын заслуженного артиста России Михаила Ефремова Никита Ефремов прокомментировал уход Сергея Гармаша из труппы.

«Это его выбор, о своих причинах этого ухода он сообщил в письме. Чего комментировать, когда все человек сам сказал. У любого человека есть право на свой взгляд на ситуацию. У меня он другой, у Сергей Леонидовича он такой. Я уважаю его решение, уважаю его выбор», — сказал он в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

Напомним, Гармаш покинул театр «Современник», в котором служил с 1984 года. По его словам, в театре после смерти бывшего художественного руководителя Галины Волчек сложилась «чудовищная ситуация».
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Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Никита Ефремов , Галина Волчек , Радиостанция "Говорит Москва"
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