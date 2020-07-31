Манукян саркастично рассказал об отношениях с Бузовой

Поводом для очередных событийных сюжетов сюжетов стало то, что если раньше любовная пара постоянно делилась совместными фотографиями в социальных сетях, то сейчас они перестали это делать. Кроме того, Манукян и Бузова не обмениваются лайками и комментариями на страницах друг друга. Такое положение дел стало причиной волнения среди их подписчиков.

Примечательно, что одной из самых популярных теорий является то, что у Манукяна закончился так называемый любовный контракт. Давиду он нужен был исключительно для продвижения своей персоны, а Ольге просто показаться на публике с молодым человеком, чтобы не терять внимания со стороны прессы и фанатов.

На фоне таких новостей Давид Манукян решил немного пошутить. Он заявил, что в настоящее время его контракт с Бузовой закончился, и юристы работают над его продлением. Своим ответом он дал понять, что в их отношениях все хорошо, но из-за жесткого графика не всегда удается часто проводить время вместе.