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Актрису Екатерину Жемчужную госпитализировали 

ТАСС и ещё 6 2 часа назад
Звезда сериала «Вечный зов» экстренно госпитализирована
Фото: ТАСС
Народная артистка России, певица, актриса московского театра "Ромэн" Екатерина Жемчужная госпитализирована. Об этом ТАСС сообщил ее представитель в пятницу.

"Отправили на госпитализацию", — сказал он, не уточнив причину и место, откуда забрали в больницу звезду.

Жемчужная училась в студии театра "Ромэн", затем в ГИТИСе. В театре "Ромен" играла в спектаклях "Мы — цыгане" и "Колдовская любовь". Известна по роли Зорицы в телесериале "Вечный зов", по роли цыганки Кармы в ленте "Карнавал", цыганки Зариты в "Королеве Марго" и Розы Саппоро в киноленте "Кармелита. Цыганская страсть".
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Шоу-бизнес , Екатерина Жемчужная
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