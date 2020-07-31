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Якубович прояснил уход с «Поля чудес» 

Артём Кульша и ещё 14 42 минуты назад
Якубович прояснил уход с «Поля чудес»
Фото: РИА Новости
Лишь генеральный директор Первого канала Константин Эрнст может рекомендовать журналисту Леониду Якубовичу покинуть шоу «Поле чудес». Об этом сам Якубович заявил в эфире RTVI.
«Поле чудес», как сообщал «Рамблер», демонстрируется в эфире Первого канала с 1990 года. Якубович ведет шоу с 1991-го.

«Мне не надоело вести эту программу», — заявил он сегодня.

Журналист заверил, что если ему захочется покинуть «Поле чудес», он его покинет. Также он сообщил, что лишь один человек может рекомендовать ему что-то изменить — Эрнст. Кроме того, Якубович рассказал, что порой зрители присылают на «Поле чудес» нелепые письма. Например, один из них выразил уверенность, что крутящийся барабан останавливает человек, который сидит внутри.

«Я ответил ему: "Это правда — шток от барабана уходит на первый этаж, и пока крутится барабан, на первом этаже в (телецентре. — Прим. ред.) "Останкино" горит свет"», — рассказал журналист.

На прошлой неделе Якубович заявил, что, само собой разумеется, не планирует покидать «Поле чудес», однако решать это будет еще и его работодатель.
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Шоу-бизнес , Леонид Якубович , Константин Эрнст , Первый канал
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