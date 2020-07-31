Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жигунов отомстил Аверину 

Павел Тиунов и ещё 1 6 минут назад
Актер Максим Аверин поплатился за то, что на съёмках сериала «Горюнов» якобы выстрелил в голову коллеги по цеху Сергею Жигунову. Фото результатов «мести» последний выложил на своей странице в Instagram.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Жигунов опубликовал селфи, на котором видна ссадина на лбу. В подписи к снимку актер заявил, что в него из табельного оружия стрелял Максим Аверин и «попал».
Позже в беседе с журналистами актер признался, что это была шутка, а рана на лбу появилась из-за удара об камеру.
Впрочем, в последующей публикации Жигунов продолжил шутку, опубликовав фото связанного по рукам и ногам Аверина, лежащего на кровати.

«Чтобы больше не стрелял по людям», — написал артист (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Пользователи живо отреагировали на публикацию актера, высмеяв попутно СМИ, которые приняли шутку о выстреле в голову за правду. Подписчики Жигунова при этом предложили свои варианты скандальных заголовков: например, «Жигунов держит в заложниках Аверина» или «Попался! Который стрелялся!».
Комментарии
Шоу-бизнес , Видео , Сергей Жигунов , Максим Аверин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российским «Прибоям» предрекли потопление
Российским «Прибоям» предрекли потопление
В КГБ Белоруссии сделали заявление о задержанных россиянах
В КГБ Белоруссии сделали заявление о задержанных россиянах
Галустян обанкротился
Галустян обанкротился
Россия пригрозила США поставками оружия в Донбасс
Россия пригрозила США поставками оружия в Донбасс
Видео
Взрыв на заправке на Кубани, есть пострадавшие
00:12
Взрыв на заправке на Кубани, есть пострадавшие
Происшествия
Опубликовано видео сопровождения самолетов-разведчиков США
00:35
Опубликовано видео сопровождения самолетов-разведчиков США
Армия Войска
Спасение заключенными охранника тюрьмы попало на видео
00:26
Спасение заключенными охранника тюрьмы попало на видео
Происшествия
Ликвидация исламистской ячейки под Волгоградом попала на видео
01:09
Ликвидация исламистской ячейки под Волгоградом попала на видео
Происшествия Криминал
Нападение мужчины на девочку в Омске попало на видео
00:43
Нападение мужчины на девочку в Омске попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео запуска ракеты-носителя «Протон-М»
02:08
Опубликовано видео запуска ракеты-носителя «Протон-М»
Наука Наука и техника
Научившая пить напитки с сухим льдом Диденко попала на видео
00:33
Научившая пить напитки с сухим льдом Диденко попала на видео
Общество
Прокативший пристава на капоте авто должник попал на видео
00:30
Прокативший пристава на капоте авто должник попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания военнослужащего РФ за госизмену
00:52
Опубликовано видео задержания военнослужащего РФ за госизмену
Происшествия
«Народ звереет»: семья чиновника найдена мертвой
00:18
«Народ звереет»: семья чиновника найдена мертвой
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение