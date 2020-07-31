Жигунов отомстил Аверину 

Актер Максим Аверин поплатился за то, что на съёмках сериала «Горюнов» якобы выстрелил в голову коллеги по цеху Сергею Жигунову . Фото результатов «мести» последний выложил на своей странице в Instagram.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Жигунов опубликовал селфи, на котором видна ссадина на лбу. В подписи к снимку актер заявил, что в него из табельного оружия стрелял Максим Аверин и «попал».

Позже в беседе с журналистами актер признался, что это была шутка, а рана на лбу появилась из-за удара об камеру.

Впрочем, в последующей публикации Жигунов продолжил шутку, опубликовав фото связанного по рукам и ногам Аверина, лежащего на кровати.

«Чтобы больше не стрелял по людям», — написал артист (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Пользователи живо отреагировали на публикацию актера, высмеяв попутно СМИ, которые приняли шутку о выстреле в голову за правду. Подписчики Жигунова при этом предложили свои варианты скандальных заголовков: например, «Жигунов держит в заложниках Аверина» или «Попался! Который стрелялся!».