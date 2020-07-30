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Валерия высказалась о конфликте Пригожина и Шнурова 

Алиса Селезнёва и ещё 1 1 час назад
Валерия высказалась о конфликте Пригожина и Шнурова
Фото: РИА Новости
Певица Валерия прокомментировала конфликт своего мужа продюсера Иосифа Пригожина с музыкантом Сергеем Шнуровым в YouTube-шоу «Алена, блин».
Как сообщал «Рамблер», конфликт между деятелями шоу-бизнеса завязался после того, как Пригожин в прессе пожаловался на тяжелое положение артистов в условиях пандемии. Он заявил, что некоторые его коллеги вынуждены буквально голодать. На высказывание продюсера отреагировал лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, который пообещал прислать Пригожину и его жене певице Валерии «сосиски из „Пятерочки“. В ответ продюсер обвинил музыканта в продажности.
Валерия на YouTube-шоу „Алена, блин“ поддержала позицию своего мужа и отметила, что музыканты действительно оказались в бедственном положении, так как не просто остались без дохода, но и вынуждены содержать своих сотрудников.
Певица также подчеркнула, что СМС с использованием нецензурной речи, которую Иосиф Пригожин отправил Сергею Шнурову, „была мальчуковой“.

»Она предназначалась конкретному человеку, который отличается не очень изящной словесностью. Я думаю, что по-другому с ним нельзя. Он трубку не брал, как Иосиф объясняет, он не реагировал никак не сообщения. Поэтому Иосиф и отправил такой текст», — рассказала Валерия.

При этом, по мнению звезды, «совсем не по мальчуковому» было выносить на публику личную переписку, и раньше «это не сошло бы с рук».
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Шоу-бизнес , Иосиф Пригожин , Валерия
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