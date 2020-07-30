Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Баста высмеял Барановскую 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Баста высмеял Барановскую
Фото: РИА Новости
Рэпер Василий Вакуленко, выступающий под псевдонимом Баста, посмеялся в своем шоу Gazgolder на YouTube над телеведущей Юлией Барановской, запрещавшей бывшему мужу общаться с друзьями.
В ходе шоу Барановская отметила, что «никогда в жизни» не запрещала своим мужчинам общаться с друзьями. Однако Басту ее ответ рассмешил.

«Я по глазам увидел! Ахаха, ты закручивала гайки!» — посмеялся он.

В ответ Барановская намекнула на своего бывшего гражданского мужа футболиста Андрея Аршавина, отметив, что он «дебил» и, несмотря на ее запреты, «дообщался».
«Рамблер» писал, что Барановская родила троих детей от футболиста Андрея Аршавина. После девяти отношений они разошлись из-за измены спортсмена.
Видео дня. Звезда Playboy заявила о романе с мужем Ксении Бородиной
Шоу-бизнес , Баста , Андрей Аршавин , Юлия Барановская
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ведущая «России 1» уволилась ради переезда в Италию
Ведущая «России 1» уволилась ради переезда в Италию
Появление «вагнеровцев» в Белоруссии объяснили
Появление «вагнеровцев» в Белоруссии объяснили
Появилось видео жутких переписок сестер Хачатурян
Появилось видео жутких переписок сестер Хачатурян
«Вагнеровцы» разочаровали девушек в белорусском санатории
«Вагнеровцы» разочаровали девушек в белорусском санатории
Видео
Научившая пить напитки с сухим льдом Диденко попала на видео
00:33
Научившая пить напитки с сухим льдом Диденко попала на видео
Общество
Прокативший пристава на капоте авто должник попал на видео
00:30
Прокативший пристава на капоте авто должник попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания военнослужащего РФ за госизмену
00:52
Опубликовано видео задержания военнослужащего РФ за госизмену
Происшествия
Опубликовано видео последствий взрыва в японской Фукусиме
00:23
Опубликовано видео последствий взрыва в японской Фукусиме
Происшествия В мире
Опубликовано видео драки российских депутатов
00:33
Опубликовано видео драки российских депутатов
Политика Происшествия
Опубликовано видео закладки МРК «Павловск»
00:49
Опубликовано видео закладки МРК «Павловск»
Армия
Появилось видео заявления адвоката семьи Захарова
01:31
Появилось видео заявления адвоката семьи Захарова
Общество
Избиение девушки бутылкой водки попало на видео
01:37
Избиение девушки бутылкой водки попало на видео
Происшествия
Появилось видео жутких переписок сестер Хачатурян
06:40
Появилось видео жутких переписок сестер Хачатурян
Общество
Спасение тонущей в реке женщины попало на видео
01:12
Спасение тонущей в реке женщины попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение