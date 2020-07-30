Баста высмеял Барановскую 

Рэпер Василий Вакуленко, выступающий под псевдонимом Баста, посмеялся в своем шоу Gazgolder на YouTube над телеведущей Юлией Барановской, запрещавшей бывшему мужу общаться с друзьями.
В ходе шоу Барановская отметила, что «никогда в жизни» не запрещала своим мужчинам общаться с друзьями. Однако Басту ее ответ рассмешил.
«Я по глазам увидел! Ахаха, ты закручивала гайки!» — посмеялся он.
В ответ Барановская намекнула на своего бывшего гражданского мужа футболиста Андрея Аршавина, отметив, что он «дебил» и, несмотря на ее запреты, «дообщался».
«Рамблер» писал, что Барановская родила троих детей от футболиста Андрея Аршавина. После девяти отношений они разошлись из-за измены спортсмена.