Баста высмеял Барановскую 

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В ходе шоу Барановская отметила, что «никогда в жизни» не запрещала своим мужчинам общаться с друзьями. Однако Басту ее ответ рассмешил.

«Я по глазам увидел! Ахаха, ты закручивала гайки!» — посмеялся он.

В ответ Барановская намекнула на своего бывшего гражданского мужа футболиста Андрея Аршавина , отметив, что он «дебил» и, несмотря на ее запреты, «дообщался».

«Рамблер» писал, что Барановская родила троих детей от футболиста Андрея Аршавина. После девяти отношений они разошлись из-за измены спортсмена.