Рэпер Ресторатор отреагировал на смерть Картрайта

Рэпер Ресторатор (Александр Тимарцев) прокомментировал сообщения о смерти музыканта Энди Картрайта (Александра Юшко). По его словам, эту новость подтвердили знакомые рэпера.

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Тимарцев рассказал ,что никогда не слышал о наркозависимости Юшко, однако знал, что у того бывают проблемы с алкоголем.

Музыкант отметил, что Картрайт работал на высоком уровне и показал себя в лучшей стороны в музыкальной индустрии.

— Как рэп-исполнитель он мне очень был близок. Он был очень крутым. Как на батлах, так и в рэпе он показывал себя качественно. Фантастически профессионально работал с текстом. Про наркотики для меня большая новость. Были проблемы с алкоголем, мог уходить в длительные запои. Большая утрата для рэпа, для меня лично, — сказал Александр Тимарцев.

Ранее СМИ сообщили, что в Санкт-Петербурге жена рэпера Картрайта расчленила тело мужа, который, предположительно, скончался от передозировки наркотиков. По словам девушки, она сделала это, чтобы не омрачать память своего мужа, которого могли заподозрить в наркотической зависимости.