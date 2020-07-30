Рэпер Ресторатор отреагировал на смерть Картрайта

Рэпер Ресторатор (Александр Тимарцев) прокомментировал сообщения о смерти музыканта Энди Картрайта (Александра Юшко). По его словам, эту новость подтвердили знакомые рэпера.
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва
Тимарцев рассказал ,что никогда не слышал о наркозависимости Юшко, однако знал, что у того бывают проблемы с алкоголем.
Музыкант отметил, что Картрайт работал на высоком уровне и показал себя в лучшей стороны в музыкальной индустрии.
— Как рэп-исполнитель он мне очень был близок. Он был очень крутым. Как на батлах, так и в рэпе он показывал себя качественно. Фантастически профессионально работал с текстом. Про наркотики для меня большая новость. Были проблемы с алкоголем, мог уходить в длительные запои. Большая утрата для рэпа, для меня лично, — сказал Александр Тимарцев.
Ранее СМИ сообщили, что в Санкт-Петербурге жена рэпера Картрайта расчленила тело мужа, который, предположительно, скончался от передозировки наркотиков. По словам девушки, она сделала это, чтобы не омрачать память своего мужа, которого могли заподозрить в наркотической зависимости.
Энди Картрайт родился в городе Нежине на Украине. Он известен как участник интернет-шоу Versus Battle. В 2012 году записал сольный альбом «Магия мутных вод». Пара была в браке несколько лет, у них есть двухлетний ребенок.