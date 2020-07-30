Прилучный обматерил фанатку за слова о романе с Карпович 

Подписчица Прилучного высказала предположение о том, что на фотографии актера с дочкой за кадром могла быть его новая возлюбленная. Звезда «Мажора» ответил поклоннице резко, матерными словами. Оказалось, что это характерная манера актера реагировать на слухи. Под фотографиями на его странице в Instagram можно увидеть обилие грубых ответов в адрес любопытных фолловеров.

Одной из подписчиц Прилучный посоветовал способ самостоятельной расправы. Свою вспыльчивость актер прокомментировал отсутствием терпения.

Ранее поклонники звезды «Мажора» предположили, что актер может воссоединиться с бывшей супругой — блогером Агатой Муцениеце. Свои догадки подписчики изложили под свежей публикацией Прилучного в Instagram. Актер попросил одну из поклонниц прийти в себя и прекратить строить мнение о его распавшейся семье по блогам Муцениеце на YouTube.