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Прилучный обматерил фанатку за слова о романе с Карпович 

Слово и Дело 1 час назад
Прилучный обматерил фанатку за слова о романе с Карпович
Фото: Слово и Дело
Подписчица Прилучного высказала предположение о том, что на фотографии актера с дочкой за кадром могла быть его новая возлюбленная. Звезда «Мажора» ответил поклоннице резко, матерными словами. Оказалось, что это характерная манера актера реагировать на слухи. Под фотографиями на его странице в Instagram можно увидеть обилие грубых ответов в адрес любопытных фолловеров.
Одной из подписчиц Прилучный посоветовал способ самостоятельной расправы. Свою вспыльчивость актер прокомментировал отсутствием терпения.
Ранее поклонники звезды «Мажора» предположили, что актер может воссоединиться с бывшей супругой — блогером Агатой Муцениеце. Свои догадки подписчики изложили под свежей публикацией Прилучного в Instagram. Актер попросил одну из поклонниц прийти в себя и прекратить строить мнение о его распавшейся семье по блогам Муцениеце на YouTube.
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Шоу-бизнес , Агата Муцениеце
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