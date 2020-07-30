Телеведущая Алена Водонаева призналась, что пережила сексуальное насилие в 14 лет. Незнакомец предложил подвезти ее, когда она стояла на автобусной остановке. Водонаева села в машину, поскольку мужчина показался ей приличным, однако вскоре осознала, что они едут в другое место. Модель отметила, что не стала сопротивляться, поскольку боялась, что ее убьют и расчленят.

Телеведущая и YouTube-блогер Алена Водонаева рассказала о пережитом в 14 лет сексуальном насилии. В фильме «Водонаева. Исповедь» на видеоплатформе Premier она сообщила, что села в автомобиль к незнакомому мужчине, который предложил подвезти ее. По словам женщины, он был в костюме, приятно выглядел и был вежлив, чем внушил ей доверие.

«В один из летних дней поехала печатать фотографии. Стояла на остановке, ждала автобус. Ко мне подошел мужчина», — начала рассказ Водонаева.

В какой-то момент будущая телеведущая осознала, что они едут в другое место. Водонаева испугалась, но не стала паниковать. Она вспомнила, что одну из ее подруг изнасиловали и утопили в ванной.

«Я поняла, что лучше сейчас повести себя тихо, правильно, делать все, что он скажет, чтобы вернуться домой живой. Мало ли что, вдруг он какой-то больной и хочет меня расчленить? Это были 90-е, город Тюмень», — добавила она.

Водонаева подчеркнула, что сейчас бы она убежала, оказавшись в подобной ситуации. Ведущая также уточнила, что на момент изнасилования у нее не было сексуального опыта.

«Он сказал: «Сейчас я сделаю тебе то, о чем мечтают все женщины». Он меня раздел, занялся со мной оральным сексом и потом лишил меня девственности», — призналась она.

После мужчина отвез ее на то же место, где они встретились. Водонаева отметила, что не рассказала родителям о случившемся, так как боялась за их жизнь.

Поделиться этой историей Водонаеву натолкнул пример экс-участника группы «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина . 28 мая на канале «Super» вышло интервью с артистом, где он признался, что стал жертвой изнасилования в восемь лет.

«Будет хорошо, если у кого-то будет хватать смелости рассказывать об этом. То, что я сейчас ее рассказала, — это уже большое дело для других, — считает блогерша. — Такими историями мы можем помочь многим молодым родителям больше внимания уделять своим детям». Водонаева также посоветовала не отпускать своих детей одних даже во двор.

Как ранее сообщил Костюшкин, он пережил сексуальное насилие, когда играл с друзьями на поле. К ним приблизился молодой мужчина, который пригрозил испугавшемуся будущему артисту, что убьет его друзей, если тот убежит. 48-летний музыкант добавил, что до сих пор помнит случившееся. Он никогда не обсуждал инцидент с друзьями, вместе с ним пережившими насилие. Певец уточнил, что преступника не наказали.

По словам Костюшкина, после признания некоторые стали его «поливать грязью просто за то, что когда-то восьмилетний мальчик попал в беду». В частности, журналистка Ксения Собчак пошутила над его изнасилованием, за что подверглась критике — в том числе от Тимати