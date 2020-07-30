Пить коктейли с сухим льдом может быть смертельно опасно. Об этом блогерша Екатерина «Аптечный ревизорро» Диденко сообщила в своем инстаграме.

В феврале, как сообщал «Рамблер», двое друзей и муж блогерши Валентин погибли, а четверо друзей пострадали из-за того, что в ходе празднования дня ее рождения в сауне в бассейн был сброшен сухой лед.

«Сейчас будет шок-контент!» — заявила она вчера в сторис в инстаграме.

На видеозаписи, которую опубликовала Диденко, запечатлен уличный киоск и люди, стоящие в очереди к нему. Она сообщила, что все эти люди намерены купить себе коктейль с сухим льдом. Сама блогерша купила себе мохито и продемонстрировала сухой лед, который лежит на дне стакана. Она рассказала, что, если проглотить даже небольшой кусок сухого льда, можно получить, например, ожог пищевода.