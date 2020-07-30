Пить коктейли с сухим льдом может быть смертельно опасно. Об этом блогерша Екатерина «Аптечный ревизорро» Диденко сообщила в своем инстаграме.
В феврале, как сообщал «Рамблер», двое друзей и муж блогерши Валентин погибли, а четверо друзей пострадали из-за того, что в ходе празднования дня ее рождения в сауне в бассейн был сброшен сухой лед.
«Сейчас будет шок-контент!» — заявила она вчера в сторис в инстаграме.
На видеозаписи, которую опубликовала Диденко, запечатлен уличный киоск и люди, стоящие в очереди к нему. Она сообщила, что все эти люди намерены купить себе коктейль с сухим льдом. Сама блогерша купила себе мохито и продемонстрировала сухой лед, который лежит на дне стакана. Она рассказала, что, если проглотить даже небольшой кусок сухого льда, можно получить, например, ожог пищевода.
«Принимать вот такой вот коктейль пока вот этот вот сухой лед не перешел из твердой фазы в газообразную, опасно для жизни», — предостерегла Диденко, добавив, что продавцы коктейлей не предупреждают покупателей об этом.