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Вдова Дмитрия Марьянова пожаловалась на анонимные угрозы 

Экспресс газета и ещё 5 1 час назад
«Хотят избавиться»: вдова Марьянова пожаловалась на угрозы
Фото: ТАСС
Актер Дмитрий Марьянов скоропостижно скончался два года назад. Написать завещание артист не успел, и это время его родные ведут борьбу за наследство. Основными наследниками являются его отец, вдова Ксения Бик и сын от первого брака Даниил.
Ксения Бик рассказала, что во время судебных тяжб за наследство артиста ей начали поступать угрозы. Теперь женщина всерьез боится за свое здоровье.

«Звонит знакомый человек, у которого нет интереса как-то запугать меня или накалить ситуацию. Просто говорит: "Ксюш, есть такие слухи в твоем окружении — от тебя хотят избавиться". Якобы ведутся разговоры, мол, хотят плеснуть в лицо кислотой, но не убить. Честно, я переживаю за себя. Сильнее начну после того, как закончится дележка за имущество. Что буду делать? Возможно, обращаться в СМИ, чтобы контролировать ситуацию извне», — рассказала Ксения в разговоре со Стархитом.

Сейчас родственники начали судится за дачу, на которой проживает отец Дмитрия. Юрий Георгиевич возмущен тем, что Ксения Бик претендует на две трети в доме, а ему и внуку предлагает выделить по одной шестой части, хотя дом был куплен до брака Дмитрия и Ксении. Бик же говорит о том, что родственники Марьянова делают все для того, чтобы ей вообще не досталось никакого наследства.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Дмитрий Марьянов , Ксения Бик , StarHit
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