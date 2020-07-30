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Гагарина напугала поклонников своим видом 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Гагарина напугала поклонников своим видом
Фото: РИА Новости
Певица Полина Гагарина опубликовала в Instagram фото в бикини, которое ужаснуло ее поклонников.
На фото артистка предстала в голубом купальнике на заросшем травой футбольном поле.

«Хороший сегодня день. Теплый! Пользуюсь моментом, а то скоро, говорят, снова прохладно», — подписала она снимок.

Пользователи соцсети отметили, что Гагарина на этом фото излишне худая и у нее даже выступают ребра.

«Поль, моргни один раз, если тебя не кормят», — написал пользователь с ником sarkazmv.

«Просто один скелет», — ужаснулась irina.odincova.183.

«Ну Полинаааа! Остановись!» — призвала yuliakovaleva.

Однако часть поклонников певицы похвалила ее фигуру, подчеркнув, что Гагарина отлично выглядит.
Как сообщал «Рамблер», ранее появились слухи о разводе Полины Гагариной с мужем Дмитрием Исхаковым. Позднее фотограф заявил в соцсетях, что они с женой больше не живут вместе, но «сохраняют нормальные отношения» и «продолжают с любовью заботиться о детях».
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Шоу-бизнес , Полина Гагарина
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