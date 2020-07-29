Бывшая участница «Уральских пельменей» нашла новую работу 

Бывшая участница коллектива "Уральские пельмени" Юлия Михалкова в инстаграме рассказала об участии в новом проекте.

Как написала актриса, сейчас она заканчивает сниматься в комедийном шоу "Сториз" — "юмористических зарисовках о простых и знакомых героях".

Как отметила Михалкова, в проекте приняли участие 12 актеров, которым каждый съемочный день приходилось перевоплощаться в десятки разных образов: "от библиотекаря до адвоката, от медсестры до заключенного".

Актриса заверила поклонников, что совсем скоро состоится премьера.

В конце 2018 года Михалкова заявила о проблемах в коллективе "Уральских пельменей" и его фактическом "распаде". По ее словам, в полном составе участники собираются лишь во время выступлений в Екатеринбурге или на телевидении. В октябре прошлого года актриса сообщила об уходе из шоу.