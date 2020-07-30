Фотография, на которой Ивлеева демонстрирует спортивную машину, появилась в соцести 29 июля. Блогер подчеркнула, что в этот день ей удалось исполнить свою мечту: о Lamborghini она мечтала со студенчества, но тогда достижение цели казалось ей чем-то невероятным.

«Меня распирает от гордости! Потому что «Я САМА»!» — подчеркнула Ивлеева (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Она добавила, что если мечты исполняет кто-то другой, то в этом ничего плохого нет, но достичь цели самостоятельно, по ее словам, — ни с чем не сравнимое ощущение.

«Мечтайте друзья, дерзайте, никого не слушайте, боритесь, вдохновляйтесь и обязательно достигайте!» — резюмировала звезда.

Ранее, как сообщал «Рамблер», муж Анастасии Ивлеевой рэпер Элджей похвастался, что супруга подарила ему часы стоимостью около 11 миллионов рублей. Артист отметил, что его жена — «очень хороший человек».