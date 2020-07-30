Стало известно о новых пластических операциях Бабкиной 

Ранее, как сообщал «Рамблер», подписчики Бабкиной в Instagram гневно отреагировали на видеоролики, появившиеся в аккаунте певицы, в которых артистка по выходу из больницы предстала перед публикой заметно «похорошевшей» и «помолодевшей». Пользователи подчеркнули, что человек, находившийся между жизнью и смертью, так хорошо выглядеть не может и пристыдили Бабкину за обман поклонников.

Музыкальный критик и друг певицы Сергей Соседов отметил, что Бабкина действительно ложилась под нож пластического хирурга, но еще до того, как заразилась коронавирусом. Именно поэтому, по его словам, так заметны результаты операций по наведению красоты.