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Стало известно о новых пластических операциях Бабкиной 

Павел Тиунов и ещё 8 16 минут назад
Стало известно о новых пластических операциях Бабкиной
Фото: РИА Новости
Надежда Бабкина не прикрывала проведение пластических операций лечением от коронавируса, заявил «Собеседнику» музыкальный критик Сергей Соседов. Он признал, что артистка действительно весной «наводила красоту», но еще до того, как заразилась опасной инфекцией.
Ранее, как сообщал «Рамблер», подписчики Бабкиной в Instagram гневно отреагировали на видеоролики, появившиеся в аккаунте певицы, в которых артистка по выходу из больницы предстала перед публикой заметно «похорошевшей» и «помолодевшей». Пользователи подчеркнули, что человек, находившийся между жизнью и смертью, так хорошо выглядеть не может и пристыдили Бабкину за обман поклонников.
Музыкальный критик и друг певицы Сергей Соседов отметил, что Бабкина действительно ложилась под нож пластического хирурга, но еще до того, как заразилась коронавирусом. Именно поэтому, по его словам, так заметны результаты операций по наведению красоты.

«Конечно, она болела, не просто же так валялась в больнице. На коронавирусе не строят пиар. Это может плохо аукнуться!» — резюмировал эксперт.

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Шоу-бизнес , Надежда Бабкина , Сергей Соседов
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