«Я очень рада»: Тодоренко нашла работу на Украине 

Тодоренко будет вести рублику о путешествиях на украинском языке.

«Очень рада, что теперь могу поделиться своим опытом и эмоциями, которые получила в путешествиях, с радиослушателями. К тому же мне всегда было интересно попробовать себя в качестве радиоведущей и вести программу на украинском языке», — сказала она.

По словам телеведущей, работа на радио станет для нее совершенно новым опытом.

Как сообщал «Рамблер», в апреле Регина Тодоренко заявила, что женщины могут быть сами виноваты в том, что их бьют мужья. Она также высказалась против того, чтобы звезды выносили на публику проблемы в своей семье. После этого рекламодатели расторгли с ней контракты, а журнал Glamour лишил телеведущую звания «Женщины года».

Судя по Instagram Тодоренко, худшие дни остались позади, и телеведущая снова востребована как в профессии, так и у рекламодателей.