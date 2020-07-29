Опубликовано видео Асмус с «оргазмом после развода» 

Кристина Асмус в своем Instagram-аккаунте опубликовала ролик, вызвавший возмущение у ее подписчиков. На кадрах актриса громко кричит, имитируя звуки, которые издают представительницы прекрасного пола во время полового акта.

«После развода оргазм только такой», — прокомментировала видео сама Асмус.

По всей вероятности, запись была сделана во время работы над новым фильмом «Китобой», в котором актриса вновь обнажается на камеру. Ранее звезда «Интернов» снялась в фильме «Текст», постельные сцены которого стали поводом для скандала.