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«Нужно вести себя тихо»: Водонаеву изнасиловали в 14 лет 

Артём Кульша 10 минут назад
Телезвезда Алена Водонаева пережила сексуальное насилие, когда ей было 14 лет. Об этом она сама рассказала сервису «Премьер» (Premier).
Летом 1996 года будущая телезвезда ждала прибытия автобуса на одной из остановок в Тюмени. В какой-то момент к ней приблизился мужчина, который приятно выглядел и хорошо говорил. Он предложил отвезти ее туда, куда ей нужно. Водонаева согласилась. Во время поездки она осознала, что они едут не туда.

«Я подумала, что нужно вести себя тихо и сделать все, что он скажет, чтобы вернуться домой живой», — рассказала телезвезда.

Мужчина отвел ее в квартиру, пообещал сделал с ней то, о чем мечтают все женщины, раздел, занялся с ней оральным сексом, а затем лишил девственности. После этого насильник отвез ее на остановку, на которой встретил. Водонаева рассказала, что не помнит, было ли ей больно, но помнит, что было очень страшно. Она боялась, что мужчина ее убьет.
В ходе того же интервью, как сообщал «Рамблер», телезвезда рассказала, что врачи удалили ей маточную трубу, три ее беременности были внематочными, одна закончилась через месяц смертью ребенка в результате остановки сердца, а та, что завершилась удачно, сопровождалась предлежанием плаценты.
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Шоу-бизнес , Видео
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