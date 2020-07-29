Актер Михаил Ефремов получал по 100-200 тысяч рублей за каждый спектакль, сыгранный в московском театре «Современник». Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Ефремов не состоит в труппе «Современника», но играет там на протяжении многих лет в качестве приглашенного актера. В настоящее время в репертуаре театра есть три спектакля, в которых он исполняет главную роль — «Анархия», «Амстердам» и «Не становись чужим».

По информации «Комсомольской правды», в 2016-2020 годах Ефремов и «Современник» заключили друг с другом 11 государственных контрактов на общую сумму в 32,3 миллиона рублей. Актер зарабатывал по 100 тысяч рублей за каждый спектакль, сыгранный в Москве и Московской области, по 200 тысяч рублей — за каждый спектакль, сыгранный в других городах России, по 10 тысяч рублей — за каждую репетицию.

8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). Водитель «Лады» скончался. В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Он был помещен под домашний арест.

В пресс-службе «Современника» «Комсомольской правде» дали понять, что, если Ефремов не будет лишен свободы, то будет принят обратно.