«Пошлятина»: Асмус осудили за сцену с оргазмом 

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На видео артистка озвучивает постельную сцену. Асмус стонет и кричит, при этом специально задевая стоящую на столе посуду.

Процесс вызывает улыбку у коллеги, стоящего рядом с актрисой.

«После развода оргазм только такой», — написала Асмус (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены -–прим. ред.).

Подписчики артистки живо отреагировали на провокационный пост актрисы. Например, комик Денис Косяков отметил, что воспроизводит подобные звуки, когда наступает дома голой ногой на конструктор Lego. Некоторые назвали видео «очень горячим». Однако нашлись и такие пользователи, которые раскритиковали инициативу Асмус.

«Не, ну это Крис, пошлятина уже», — написал подписчик под ником pavelzurk.

«После развода с Гариком, тебе только такие роли будут предлагать, Кристинк», — подчеркнул naglyi_boss.

«Больше похоже на схватки», — предположила f_w_natali.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Кристина Асмус высмеяла развод с Харламовым, опубликовав серию фотографий, на которых она изображена за рулем грузового мотороллера. За спиной актрисы видны тюки с вещами. В сообщении она отметила, что это всё, что досталось ей после раздела имущества.