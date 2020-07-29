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Названа сумма гонорара бывшего мужа Жанны Фриске за новое шоу 

News.ru и ещё 1 46 минут назад
Названа сумма гонорара Шепелева за новое шоу
Фото: globallookpress.com
Дмитрий Шепелев, бывший гражданский муж Жанны Фриске, будет получать за новое семейное шоу на ТНТ не менее 3 млн рублей в месяц. Съёмки передачи «Ты как я» уже идут полным ходом.
Коллеги поражаются приятным переменам во внешности и в поведении Шепелева, который, по их мнению, стал совершенно другим человеком. Он не носит костюмы и не озабочен чужими проблемами, пишет KP.RU.

Это расслабленный счастливый папа. Джинсовка, кеды и улыбка до ушей, — так охарактеризовала новый имидж бывшего мужа Фриске одна из участниц проекта.

Шепелев, говорят коллеги, сейчас производит самое приятное впечатление. Он профессионально общается с детьми в рамках шоу, легко находит с ними общий язык.
Сам Шепелев признаётся, что давно мечтал о съёмках в таком шоу, поэтому с удовольствием включился в творческий процесс.
Ранее NEWS.ru сообщал, что маленький сын Жанны Фриске Платон заставил ахнуть съёмочную группу от своей схожести с матерью. Мальчика на съёмку нового шоу привёл отец Дмитрий Шепелев.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Жанна Фриске , Дмитрий Шепелев , Комсомольская правда
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