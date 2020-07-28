Ефремов выбрал линию поведения на суде 

Актер Михаил Ефремов будет молчать во время суда по делу о ДТП с его участием. Об этом его адвокат Эльман Пашаев сообщил «СтарХиту».

8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). Водитель «Лады» скончался. В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Он был помещен под домашний арест.

Дело будет рассматривать Пресненский районный суд Москвы. Ранее первое заседание было назначено на 29 июля, а позже — перенесено на несколько дней по просьбе адвокатов Ефремова, которые не могут присутствовать в столице завтра.

Сегодня Пашаев рассказал, что во время суда Ефремов будет молчать — говорить будут его представители. Также он высказал мнение, что суд будет рассматривать дело актера в течение примерно двух месяцев.