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Ефремов выбрал линию поведения на суде 

Артём Кульша 16 минут назад
Ефремов выбрал линию поведения на суде
Фото: РИА Новости
Актер Михаил Ефремов будет молчать во время суда по делу о ДТП с его участием. Об этом его адвокат Эльман Пашаев сообщил «СтарХиту».
8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). Водитель «Лады» скончался. В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Он был помещен под домашний арест.
Дело будет рассматривать Пресненский районный суд Москвы. Ранее первое заседание было назначено на 29 июля, а позже — перенесено на несколько дней по просьбе адвокатов Ефремова, которые не могут присутствовать в столице завтра.
Сегодня Пашаев рассказал, что во время суда Ефремов будет молчать — говорить будут его представители. Также он высказал мнение, что суд будет рассматривать дело актера в течение примерно двух месяцев.

«Видно, что он (Ефремов. — Прим. ред.) устал от всего и хочет, чтобы процесс поскорее закончился, какой бы приговор ни был», — добавил адвокат.

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Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , StarHit
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