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Пригожин жестко ответил Лозе на критику Лолиты 

Павел Тиунов и ещё 1 20 минут назад
Пригожин отреагировал на критику Лолиты
Фото: globallookpress.com
Лолита Милявская за свои выступления может просить любые деньги, поскольку есть «определенные условия ее жалованья», заявил в беседе с корреспондентом «Пятого канала» Иосиф Пригожин. Так продюсер отреагировал на негодование музыканта Юрия Лозы, который сравнил гонорары артистки с зарплатой шахтеров.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Юрий Лоза выразил недоумение, почему люди, трудящиеся на тяжелой и важной работе, получают в месяц в сотни раз меньше, чем артисты за 20 минут «стояния на сцене». Он подчеркнул, что, например, шахтеры зарабатывают по 35-50 тысяч рублей ежемесячно, а Лолита Милявская просит за одно выступление от 40 тысяч евро. При этом музыкант предположил, что у россиян может возникнуть закономерный вопрос, «не зажралась» ли певица.

«Она может позволить себе и миллион просить, и два, и сто миллионов. Есть определенные условия ее жалования», — прокомментировал высказывание Лозы Иосиф Пригожин.

Он подчеркнул, что «каждого своя экономика и своя стоимость», и Лолита «стоит» озвученных гонораров. Продюсер также отметил, что обсуждать выплаты артистке «не по-мужски», и посоветовал Лозе воздержаться от советов.
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Шоу-бизнес , Юрий Лоза , Лолита Милявская , Иосиф Пригожин
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