Арзамасова показала дорогое кольцо от Авербуха

Актриса Елизавета Арзамасова похвалилась в прямом эфире в Instagram помолвочным кольцом, которое дизайнер украшений оценил в сумму от 600 тысяч до 1,3 млн рублей. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Как сообщал «Рамблер», ранее фигурист и организатор ледовых шоу Илья Авербух подтвердил, что встречается с Елизаветой Арзамасовой. В свою очередь журналистка и бывшая фигуристка Елена Родина высказала мнение, что «там все серьезно» и по плану «семья и ребенок».
Во время прямого эфира в Instagram Елизавета Арзамасова продемонстрировала кольцо, подаренное ей Ильей Авербухом, пишет «Комсомольская правда».
«Примерная стоимость кольца Лизы Арзамасовой от 600 до 800 тысяч рублей. А если оно брендовое, то от 1,2 -1,3 миллиона рублей», — предположил дизайнер украшений Влад Торхов.
По его словам, фигурист подарил своей возлюбленной кольцо с цитрином и бриллиантами.
При этом Елена Родина высказала мнение, что Авербух и Арзамасова решили обнародовать отношения из-за романа другой «папиной дочки» с актером Павлом Прилучным.
«Не удивлюсь, что она так активно машет помолвочным кольцом, чтобы доказать своей коллеге по «Папиным дочкам» Мирославе Карпович, которая сейчас крутит роман с Павлом Прилучным, что у нее тоже есть личная жизнь. (…) Не исключаю, что именно поэтому Арзамасова убедила Авербуха обнародовать их связь», — подчеркнула она.