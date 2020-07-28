Арзамасова показала дорогое кольцо от Авербуха

«Не удивлюсь, что она так активно машет помолвочным кольцом, чтобы доказать своей коллеге по «Папиным дочкам» Мирославе Карпович, которая сейчас крутит роман с Павлом Прилучным, что у нее тоже есть личная жизнь. (…) Не исключаю, что именно поэтому Арзамасова убедила Авербуха обнародовать их связь», — подчеркнула она.