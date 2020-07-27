Музыкант Александр Шоуа прокомментировал обвинения своей бывшей партнерши по группе «Непара» Виктории Талышинской в многолетних унижениях.
«Я это комментировать не буду, она глупая женщина — вот и все», — заявил Шоуа «Пятому каналу».
Как сообщал «Рамблер», ранее Талышинская заявила, что в «Непаре» она постоянно подвергалась унижениям и оскорблениям со стороны Шоуа. «Практически во всех интервью мой так называемый „партнёр“ пытался задеть меня, постоянно перебивал. Я всё делала не так: плохо пела, плохо выглядела, не так говорила», — жаловалась Талышинская в интервью «Собеседнику».
Она отметила, что после распада коллектива в 2019 году «вздохнула с облегчением».