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«Она глупая женщина»: экс-солист «Непары» ответил на обвинения 

Вероника Полынина 39 минут назад
Музыкант Александр Шоуа прокомментировал обвинения своей бывшей партнерши по группе «Непара» Виктории Талышинской в многолетних унижениях.

«Я это комментировать не буду, она глупая женщина — вот и все», — заявил Шоуа «Пятому каналу».

Как сообщал «Рамблер», ранее Талышинская заявила, что в «Непаре» она постоянно подвергалась унижениям и оскорблениям со стороны Шоуа. «Практически во всех интервью мой так называемый „партнёр“ пытался задеть меня, постоянно перебивал. Я всё делала не так: плохо пела, плохо выглядела, не так говорила», — жаловалась Талышинская в интервью «Собеседнику».
Экс-солистка "Непары" рассказала об унижениях в группе
Она отметила, что после распада коллектива в 2019 году «вздохнула с облегчением».
Шоу-бизнес , Видео , Александр Шоуа , Виктория Талышинская
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