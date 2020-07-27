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Алибасов вспомнил о голых моделях на съемках первого в России эротического клипа 

Lenta.ru 1 час назад
Алибасов вспомнил о голых моделях на съемках клипа «Фаина»
Фото: ТАСС
Продюсер Бари Алибасов пригласил на съемки клипа «Фаина», первого эротического клипа в России, фанаток группы «На-На». Об этом он рассказал в опубликованной на YouTube второй части документального сериала «Ленты.ру» о русской поп-музыке 1990-х.

«Не знаю, почему меня в говно всегда тащило. Это еще была эпоха, когда "в СССР секса не было". Всем хотелось посмотреть, может ли быть в СССР секс», — вспомнил продюсер.

Музыканты, в те времена бывшие на пике популярности, пригласили всех желающих фанаток сняться обнаженными в эротическом клипе. «Я даже не мог себе представить, что столько придет девочек придет сниматься в клипе обнаженными. Ужас был! Пришлось милиционеров вызывать, вся улица наша до Арбата озверела из-за того, что я устроил эту вакханалию», — отметил продюсер.
При этом ни одну фанатку для съемок клипа так и не использовали, сняв вместо этого профессиональных моделей.

«Все они тут бегали голые совсем», — вспомнил Алибасов.

Режиссером клипа выступил Александр Клименко, снимавший в то время фантастический фильм «Великое замыкание, или Детонатор». Клименко использовал декорации своей полнометражной ленты для съемок фильма, благодаря чему, по слухам, Алибасов не потратил на него денег, при этом объявив работу «самым дорогим клипом в истории России».
Вторая часть фильма «Ленты.ру» об истории русской поп-музыки девяностых была опубликована на YouTube-канале интернет-издания 27 июля. В ней рассказывается о состоянии российской эстрады в 1992 году, свободе и шальных деньгах в индустрии и о том, как создавались самые безумные музыкальные клипы начала 1990-х. Первую часть, вышедшую 20 июля, можно посмотреть здесь.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Александр Клименко , Бари Алибасов , Lenta.ru
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