«Иванушка» рассекретил новую возлюбленную

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Друзья и коллеги солиста группы "Иванушки International" Андрея Григорьева-Аполлонова рассказали о его новой возлюбленной.

Как заявил журналистам телеканала МУЗ-ТВ продюсер коллектива Игорь Матвиенко , девушка "очень молодая". По его словам, ей около 20 лет.

Это говорит о его хорошей физической форме!" — прокомментировал продюсер роман 50-летнего певца.

Как заметила его бывшая жена Мария, новая возлюбленная совсем не похожа на нее.

"Брюнетка. И зовут не Маша", — пошутила она.

Григорьев-Аполлонов уже познакомил избранницу с другими участниками коллектива.

"Ему нравится — это самое главное. Я только за него рад", — сказал коллега музыканта Кирилл Андреев.

Григорьев-Аполлонов отметил, что недавно летел из Сочи с приятелем, который развелся после 30 лет брака.

"Женился на юной прекрасной девушке, дочке два года. Я вчера весь полет ему тихо завидовал", — заявил он.

Артист добавил, что ему тоже хочется подобных отношений.