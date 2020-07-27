«Иванушка» рассекретил новую возлюбленную

Друзья и коллеги солиста группы "Иванушки International" Андрея Григорьева-Аполлонова рассказали о его новой возлюбленной.
Как заявил журналистам телеканала МУЗ-ТВ продюсер коллектива Игорь Матвиенко, девушка "очень молодая". По его словам, ей около 20 лет.
Это говорит о его хорошей физической форме!" — прокомментировал продюсер роман 50-летнего певца.
Как заметила его бывшая жена Мария, новая возлюбленная совсем не похожа на нее.
"Брюнетка. И зовут не Маша", — пошутила она.
Григорьев-Аполлонов уже познакомил избранницу с другими участниками коллектива.
"Ему нравится — это самое главное. Я только за него рад", — сказал коллега музыканта Кирилл Андреев.
Григорьев-Аполлонов отметил, что недавно летел из Сочи с приятелем, который развелся после 30 лет брака.
"Женился на юной прекрасной девушке, дочке два года. Я вчера весь полет ему тихо завидовал", — заявил он.
Артист добавил, что ему тоже хочется подобных отношений.
"Мы же мужчины. Седина в бороду — бес в ребро. Вариантов много", — заключил он.