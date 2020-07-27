Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Избалованная» Нюша собралась на отдых за границу 

Слово и Дело 1 час назад
«Избалованная» Нюша собралась на отдых за границу
Фото: ТАСС
Отправиться в путешествие решила популярная исполнительница Нюша. Своими планами на возможные путешествия артистка поделилась в социальной сети Instagram.

"Ребята, слышала, что уже открыли 3 страны. Я же обожаю путешествовать", — поделилась новостью звезда.

На снимках исполнительница предстала в ярко-оранжевом купальнике спортивного типа. Сверху она накинула рубашку, и для образа заплела две косички. Нюша позирует стоя на белоснежной яхте на фоне лазурной воды.
Певица поинтересовалась, собираются ли ее подписчики поехать куда-нибудь на отдых или предпочитают остаться в своей стране. За этот вопрос она нарвалась на критику от фанатов. Многие завидуют возможностям селебрити улететь в момент, когда цены на билеты стоят дороже. Некоторые и вовсе проигнорировали вопрос, отмечая отличную фигуру певицы.

"У нас в стране еще ничего не открыли. Либо, как обычно закон не писан богатым избалованным деткам"

"Лети, собирай вирусы. Не понимаю, почему не устраивают отечественные курорты"

"Избалованные детки, привыкшие получать что хотят. Отвратительно, когда вы рассуждаете об отпуске", — со злостью отметили фолловеры.

Нюша привыкла не реагировать на негативные отзывы пользователей соцсети, в ее армии фанатов всегда находятся те, кто заступятся за ее имя. Большинство подписчиков звездного аккаунта отметили, что в этом году уже не смогут никуда уехать на отдых.
Видео дня. Блогерка обвинила Гошу Куценко в домогательствах
Слово и Дело: последние новости
Добронравов ушел из Театра Сатиры, несмотря на миллионную зарплату Добронравов ушел из Театра Сатиры, несмотря на миллионную зарплату Звезда "Игры престолов" родила первецна Звезда "Игры престолов" родила первецна Екатерина Климова сделала неожиданное признание о личной жизни Екатерина Климова сделала неожиданное признание о личной жизни
Комментарии
Шоу-бизнес
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото голой Варнавы взорвало Сеть
Фото голой Варнавы взорвало Сеть
«Могилу себе роете»: Бородина обратилась к крымчанам
«Могилу себе роете»: Бородина обратилась к крымчанам
Дайнеко с дочерью не могут вернуться домой
Дайнеко с дочерью не могут вернуться домой
«Могилу себе роете»: Бородина обрушилась на крымчан
«Могилу себе роете»: Бородина обрушилась на крымчан
Видео
Ливень в Москве: затоплена станция метро
00:13
Ливень в Москве: затоплена станция метро
Погода Новости Москвы
Ребенок журналистки вторгся в прямой эфир телеканала и попал на видео
00:11
Ребенок журналистки вторгся в прямой эфир телеканала и попал на видео
Кремль прокомментировал разговор Путина и Зеленского
00:51
Кремль прокомментировал разговор Путина и Зеленского
В мире Политика
Расчленивший жену россиянин покаялся и попал на видео
00:24
Расчленивший жену россиянин покаялся и попал на видео
Спор Маэстро Понасенкова и доцента-убийцы Соколова в суде попал на видео
00:23
Спор Маэстро Понасенкова и доцента-убийцы Соколова в суде попал на видео
Полицейский в метро помог мужчине завязать галстук и попал на видео
00:24
Полицейский в метро помог мужчине завязать галстук и попал на видео
Миллионы долларов: США готовы к противодействию России
00:55
Миллионы долларов: США готовы к противодействию России
В мире
Пожилая женщина напала на людей без масок и попала на видео
00:50
Пожилая женщина напала на людей без масок и попала на видео
Сафронова срочно перевели в отдельную камеру
00:22
Сафронова срочно перевели в отдельную камеру
Происшествия
Названа причина пожара в московском СИЗО
01:12
Названа причина пожара в московском СИЗО
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение