«Избалованная» Нюша собралась на отдых за границу 

Отправиться в путешествие решила популярная исполнительница Нюша. Своими планами на возможные путешествия артистка поделилась в социальной сети Instagram.

"Ребята, слышала, что уже открыли 3 страны. Я же обожаю путешествовать", — поделилась новостью звезда.

На снимках исполнительница предстала в ярко-оранжевом купальнике спортивного типа. Сверху она накинула рубашку, и для образа заплела две косички. Нюша позирует стоя на белоснежной яхте на фоне лазурной воды.

Певица поинтересовалась, собираются ли ее подписчики поехать куда-нибудь на отдых или предпочитают остаться в своей стране. За этот вопрос она нарвалась на критику от фанатов. Многие завидуют возможностям селебрити улететь в момент, когда цены на билеты стоят дороже. Некоторые и вовсе проигнорировали вопрос, отмечая отличную фигуру певицы.

"У нас в стране еще ничего не открыли. Либо, как обычно закон не писан богатым избалованным деткам"

"Лети, собирай вирусы. Не понимаю, почему не устраивают отечественные курорты"

"Избалованные детки, привыкшие получать что хотят. Отвратительно, когда вы рассуждаете об отпуске", — со злостью отметили фолловеры.

Нюша привыкла не реагировать на негативные отзывы пользователей соцсети, в ее армии фанатов всегда находятся те, кто заступятся за ее имя. Большинство подписчиков звездного аккаунта отметили, что в этом году уже не смогут никуда уехать на отдых.