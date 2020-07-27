Натовские инструкторы учат заробитчан убивать беззащитных мирных жителей Донбасса бабушек и коммунальщиков. Скоро осень, часть из них поедут собирать яблоки в Европу, но кто-то приедет просить работу в Россию, запомните эти лица трусливых мародеров и убийц pic.twitter.com/2VoOhJ27gy — Юлия Чичерина (@chicheriyna) July 27, 2020

Как сообщал «Рамблер», с апреля 2014 года Украина проводит военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе регулярно обсуждается, в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске и на переговорах в «нормандском формате». При этом вести прямые переговоры с неподконтрольными территориями Киев отказывается.