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Чичерина: Сначала учатся убивать мирных жителей Донбасса, потом едут на заработки в Россию

Вероника Полынина
36 минут назад
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Певица Юлия Чичерина прокомментировала фотографии украинских военных с инструкторами НАТО в Донбассе.
«Натовские инструкторы учат заробитчан убивать беззащитных мирных жителей Донбасса, бабушек и коммунальщиков. Скоро осень, часть из них поедет собирать яблоки в Европу, но кто-то приедет просить работу в Россию, запомните эти лица», - написала Чичерина в Twitter.
Ранее совместные фото солдат ВСУ и инструкторов НАТО появились в телеграм-канале «Джокер ДНР». По его данным, на них изображены снайперы 36-й бригады морской пехоты ВСУ, которых обучают специалисты НАТО.
Информацию об участии инструкторов НАТО в подготовке украинских военных также подтвердил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Как сообщал «Рамблер», с апреля 2014 года Украина проводит военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе регулярно обсуждается, в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске и на переговорах в «нормандском формате». При этом вести прямые переговоры с неподконтрольными территориями Киев отказывается.
Комментарии73
Шоу-бизнес,Видео,Даниил Безсонов,Юлия Чичерина,НАТО,Россия
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