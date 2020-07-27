«Натовские инструкторы учат заробитчан убивать беззащитных мирных жителей Донбасса, бабушек и коммунальщиков. Скоро осень, часть из них поедет собирать яблоки в Европу, но кто-то приедет просить работу в Россию, запомните эти лица», - написала Чичерина в Twitter.
Натовские инструкторы учат заробитчан убивать беззащитных мирных жителей Донбасса бабушек и коммунальщиков. Скоро осень, часть из них поедут собирать яблоки в Европу, но кто-то приедет просить работу в Россию, запомните эти лица трусливых мародеров и убийц pic.twitter.com/2VoOhJ27gy— Юлия Чичерина (@chicheriyna) July 27, 2020