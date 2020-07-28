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«Я просто в ужасе»: Пригожин сделал заявление о Тимати 

Артём Кульша 28 минут назад
Перспективы группы компаний «Блэк Стар» (Black Star) сомнительны после ухода ее основателя и соучредителя рэпера Тимати. Об этом музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил в эфире радио «Спутник» (Sputnik).
Вчера, как сообщал «Рамблер», Тимати сообщил в своем инстаграме, что покидает «Блэк Стар», потому что та потеряла камерный шарм и сфокусировалась на обороте, статистике и тому подобном. В тот же день Пригожин прокомментировал это в эфире «Спутника».
Он назвал Тимати фронтменом «Блэк Стар» и усомнился в хороших перспективах компании после его ухода. Сам уход рэпера из компании продюсер связал с тем, что для этого пришло время, а обстоятельства изменились, особенно в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

«Представляете, он с 20 лет с "Блэк Стар"! Я просто в ужасе! Мне кажется, что мы все молодые, а они уже 20 лет в шоу-бизнесе», — добавил он.

Вчера Тимати подчеркнул, что решение о его уходе из «Блэк Стар» — это взвешенное решение партнеров, а не спонтанная рефлексия 2020 года. Также он сообщил, что теперь является независимым артистом с полным каталогом и торговыми знаками и сохраняет доли учредителя и права в ряде проектов группы компаний.
Комментарии 2
Шоу-бизнес , Видео , COVID-19 , Тимати , Иосиф Пригожин , ИА Sputnik
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