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«Я с вами»: Гоша Куценко обратился к хабаровчанам 

Артём Кульша 37 минут назад
Актер Гоша Куценко обратился к жителям Хабаровска. Видеозапись обращения он разместил в своем инстаграме.
9 июля, как сообщал «Рамблер», на тот момент губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан по подозрению в организации убийств и покушений на убийство. Некоторое время спустя в Хабаровске начались массовые акции в его поддержку. Вчера Куценко опубликовал в инстаграме видеообращение к жителям Хабаровска и Дальнего Востока России.
«Несмотря на то, что по центральным каналам о вас ничего не слышно, вот уже две недели, ложась спать, я знаю, что в это время вы выходите на улицы. Я не знаю, кто будет прав, кто виноват, но сейчас правда на вашей стороне. Огромная сплоченная толпа, которая пришла в театр правосудия, откройте двери, мы хотим присутствовать все в этом честном, открытом, откровенном драматическом спектакле! Я с вами в этом зрительном зале! Как актер говорю!» — заявил он в ходе него.
На прошлой неделе председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин заявил, что следствие по делу Фургала не сомневается в причастности экс-губернатора к вменяемым преступлениям и располагает весомыми доказательствами этого.
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Шоу-бизнес , Видео , Александр Бастрыкин , Сергей Фургал , Гоша Куценко , СКР , Хабаровск
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