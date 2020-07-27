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Тимати ушел из Black Star 

Артём Кульша 59 минут назад
Рэпер Тимати покидает группу компаний «Блэк Стар» (Black Star). Об этом он сам сообщил в своем инстаграме.
Тимати, как сообщал «Рамблер», — основатель и соучредитель «Блэк Стар». Сегодня он сообщил, что покидает группу компаний, это взвешенное решение партнеров, а рассказывает он об этом, чтобы средства массовой информации не коверкали информацию, основанную на домыслах и комментариях третьих лиц.
Рэпер назвал «Блэк Стар» единственным зонтичным брендом, который основывался на музыке, но стал известен и популярен далеко за ее пределами, и открыл дорогу сотням молодых имен.
« (Мы с партнерами. — Прим. ред.) перевернули музыкальный рынок в стране», — заявил он.
Тимати назвал причиной своего ухода то, что «Блэк Стар» потеряла камерный шарм, которым отличилась в начале, и сфокусировалась на обороте, статистике и прочей бюрократии, а его партнеры хотят, чтобы группа компаний стала столь же крупной, как компании «Гугл» (Google), «Амазон» (Amazon) и «Верджин» (Virgin).
«Мне ближе концепция Илона Маска, если вы понимаете, о чем я», — добавил он.
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Шоу-бизнес , Видео , Тимати , Amazon , Google
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