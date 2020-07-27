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Семье убитого актера «Ералаша» поступают угрозы 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Семье убитого актера «Ералаша» поступают угрозы
Фото: Instagram
Родные молодого 16-летнего актера киножурнала «Ералаш» Ивана Ревякина сообщили журналистам, что вынуждены терпеть угрозы от жителей города, которые выступают в защиту обвиняемого в убийстве молодого человека. Напомним, преступление произошло в Волгограде в конце января этого года. Ревякин вместе с братом шел домой из колледжа. На улице между актером и случайным прохожим произошла перепалка. В ходе конфликта, мужчина достал нож и полоснул Ивана по горлу. Тот погиб моментально.
Расправа над подающим большие надежды актером взбудоражила общественность. Многие требовали жестоко наказать убийцу восходящей звезды.
Хотя нашлись и те, кто поддержал его, заявляя, что якобы Иван сам спровоцировал конфликт.
Теперь в адрес семьи регулярно поступают угрозы. По словам тети Ивана Ревякина Светланы, мнения жителей города разделились.
«Защитников убийцы в городе очень много. Эти самые защитники очень сильно выражали свое недовольство, присылая угрозы в адрес нашей семьи», — поделилась со «СтарХитом» Cветлана.
Отметим, что Иван Ревякин воспитывался преимущественно тетей и бабушкой. Матери у него не было, а отец регулярно уезжал из города на заработки. Что же касается громкого убийства, то суд над обвиняемым состоится 29 июля. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.
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Шоу-бизнес , Происшествия , StarHit , Волгоград
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