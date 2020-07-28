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«Животик уже видно»: Богомолов намекнул на беременность Собчак 

Алиса Селезнёва и ещё 4 44 минуты назад
Богомолов показал округлившийся живот Собчак
Фото: Instagram
Режиссер Константин Богомолов опубликовал в Instagram фотографию своей жены, телеведущей Ксении Собчак, спровоцировав очередную волну слухов о ее беременности.
На снимке ведущая в длинном платье в полоску оперлась на парапет.

«Просто Москвичка», — подписал фотографию режиссер.

В комментариях к записи пользователи соцсети отметили, что Ксения поправилась и высказали предположение, что она беременна.

«Скоро мама», — отметила sva_valentina_sergeeva. «Животик уже видно», — уверена oksana1.22. «Ксения, скоро будет маленький Богомольчик! Желаю наслаждаться этим состоянием!» — пожелала agnia_atoris.

Как сообщал «Рамблер», ранее стало известно, что Собчак сломала нос и получила сотрясение мозга. Позднее появилась информация, что телеведущая со съемочной группой прибыла в захваченный опальным схиигуменом Сергием монастырь на Урале для съемок фильма. Там их встретили единомышленники Сергия и избили журналистов.
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Комментарии 16
Шоу-бизнес , Константин Богомолов , Ксения Собчак
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